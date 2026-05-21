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Meloni in volo verso Niscemi con il capo della protezione civile Ciciliano

ROMA, 21 MAG - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, è in volo verso Niscemi per una visita istituzionale, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Si tratta della terza visita della premier, dopo quelle del 28 gennaio e del 16 febbraio, successive alla frana del 25 gennaio che ha colpito la città siciliana.

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