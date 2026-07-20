ROMA, 20 LUG - "Uno dei settori nei quali certamente possiamo fare un salto di qualità è quello dell'industria della difesa. Io sono molto felice della decisione delle autorità portoghesi di acquistare tre fregate Evo costruite da Fincantieri. È un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana, ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Portogallo Luís Montenegro.
Meloni, il Portogallo acquista tre fregate costruite da Fincantieri
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