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Meloni, il Portogallo acquista tre fregate costruite da Fincantieri

ROMA, 20 LUG - "Uno dei settori nei quali certamente possiamo fare un salto di qualità è quello dell'industria della difesa. Io sono molto felice della decisione delle autorità portoghesi di acquistare tre fregate Evo costruite da Fincantieri. È un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana, ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Portogallo Luís Montenegro.

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