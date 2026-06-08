Meloni, i ballottaggi confermano la forza del centrodestra

ROMA, 08 GIU - "Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori - aggiunge la leader di FdI -. Avanti così, con serietà e concretezza".