ROMA, 29 OTT - "Noi dobbiamo garantire alle nuove generazioni il diritto di poter restare o tornare dove sono nati, costruire lì il bilancio che il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri. Vi dico in breve alcune cose che ci sono dentro, perché molte di queste misure le vedrete arrivare direttamente nei vostri comuni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo messaggio a Sud Chiama Nord, elencando alcune misure in manovra.
Meloni, garantire a giovani diritto di restare e di tornare
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