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Meloni, faremo tutto il possibile contro gli effetti delle crisi internazionali

ROMA, 28 MAG - "Comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo. Possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5.

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