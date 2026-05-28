ROMA, 28 MAG - "Comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo. Possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5.
Meloni, faremo tutto il possibile contro gli effetti delle crisi internazionali
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