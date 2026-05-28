Meloni, faremo tutto il possibile contro gli effetti delle crisi internazionali

ROMA, 28 MAG - "Comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo. Possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5.