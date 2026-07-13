ROMA, 13 LUG - "Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato, che agisce e colpisce". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Prefettura a Palermo, alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e Forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei kalashnikov.
Meloni, chi vuole terrorizzare Palermo si troverà davanti uno Stato che colpisce
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