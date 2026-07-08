ANKARA, 08 LUG - "Penso che l'Italia proseguirà" a fornire aiuti militari all'Ucraina, "penso che il ministro Crosetto stia facendo una valutazione in questo senso". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara.
Meloni, ancora aiuti militari a Kiev, Crosetto sta facendo valutazioni
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