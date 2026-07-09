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Meloni al lavoro a Chigi, riunione con vice e ministri sulla sicurezza

ROMA, 09 LUG - Si è tenuta a Palazzo Chigi - secondo quanto si apprende - una riunione di maggioranza con la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e alcuni ministri sul tema sicurezza. La premier è arrivata nella sede del governo nel pomeriggio di rientro dal vertice di Ankara.

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