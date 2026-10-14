Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Meloni ai vannacciani, trasformismo su Kiev, più credibile dimettersi

ROMA, 14 OTT - "Quello che stiamo facendo sull'Ucraina è quello che c'è scritto nel nostro programma con cui ci siamo presentati al cospetto degli italiani e siamo stati eletti anche lei e tutti i suoi colleghi: sono certa che il cambio di posizione in finale di legislatura sia genuino e non determinato dal rischio di una mancata rielezione" ma "in questo caso sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi candidaste con le nuove tesi che sostenete. Altrimenti siamo davanti ai tanti casi di trasformismo". Così Giorgia Meloni in Aula al Camera, in sede di replica, rispondendo a Laura Ravetto, passata dalla Lega a Futuro nazionale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...