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Meloni a Trump, accordi su basi Usa non saranno violati finché sarò premier

ROMA, 20 GIU - L'utilizzo delle basi militari americane in Italia "è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò premier". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni replicando sui social all'ultimo attacco del presidente Usa. "L'Italia rimane una nazione sovrana", aggiunge Meloni.

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