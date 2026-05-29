Medvedev ai cittadini Ue, 'siate vigili, il sonno tranquillo è finito'

MOSCA, 29 MAG - Le autorità europee sono entrate "unilateralmente in guerra con la Russia". Lo ha affermato in un post su X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. "Cittadini dei Paesi dell'Ue, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. Ma sapete a chi chiedere spiegazioni!", ha minacciato Medvedev dopo le reazioni europee al drone russo caduto in Romania.