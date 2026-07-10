NEW YORK, 10 LUG - L'amministrazione Trump ha chiesto all'Iran una comunicazione pubblica in cui si precisa che lo Stretto di Hormuz è aperto e in cui Teheran si impegna a smetterla di sparare alle navi commerciali. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando un funzionario americano, secondo il quale se l'Iran non lo farà ci potrebbero essere conseguenze. Gli Stati Uniti si aspettano che Teheran dica qualcosa pubblicamente per allentare le preoccupazioni americane.
Media, 'Usa chiedono all'Iran di dichiarare Hormuz aperto a tutte le navi'
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