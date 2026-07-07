ROMA, 07 LUG - E' stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti. Secondo le fonti, Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco.
Media ucraini, trovata uccisa a Kiev donna sospettata di attentato a Monaco
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