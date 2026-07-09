Media ucraini, 'ci vorranno da 1 a 3 anni per produrre i Patriot con la licenza Usa'

ROMA, 09 LUG - Incassato il via libera di Donald Trump alla licenza per la produzione dei Patriot, ora la sfida principale per l'Ucraina "non sarà la tecnologia in sé, ma il tempo necessario per avviare un ciclo produttivo completo". Lo riporta il media ucraino Rbc citando una serie di esperti del settore secondo i quali potrebbero essere necessari da almeno 12 mesi a 3 anni. Secondo Serhii Beskrestnov, consigliere del Ministero della Difesa ucraino, "non bisogna dare retta ai pessimisti e produrre i Patriot in Ucraina è possibile. L'unico problema è il tempo. Tutto questo potrebbe richiedere un anno o più. È impossibile stimarli, nemmeno approssimativamente, perché non sappiamo, ad esempio, quanto tempo impiegheranno i subappaltatori a produrre i vari componenti". Più scettica Becca Wasser, esperta di difesa presso Bloomberg Economics, che ritiene che l'avvio della produzione in Ucraina richiederà molto più tempo: "La costruzione di un missile Patriot richiede anni, il che significa che la produzione ucraina di questi missili non si concretizzerà nei tempi brevi necessari", ha affermato. Wasser ha osservato - sottolinea il media ucraino - che le tecnologie statunitensi sono soggette a uno stretto controllo e che le attuali catene di approvvigionamento produttive sono già sovraccariche. Inoltre, l'avvio di una nuova linea di produzione richiederà attrezzature specializzate e formazione del personale, il che allungherà ulteriormente i tempi di lancio della produzione. "Anche nello scenario più favorevole, la produzione di tali missili potrebbe iniziare non prima del 2029", è invece l'opinione dell'esperto di aviazione Kostiantyn Kryvolap. La questione - ha spiegato - riguarda principalmente la possibile localizzazione della produzione di missili per i sistemi Patriot, piuttosto che i lanciatori stessi: la creazione delle infrastrutture di produzione necessarie potrebbe richiedere almeno un anno, dopodiché - ha aggiunto - ci vorrebbero circa altri due anni per produrre il primo missile.
Media ucraini, 'ci vorranno da 1 a 3 anni per produrre i Patriot con la licenza Usa'
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