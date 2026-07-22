NEW YORK, 21 LUG - Donald Trump vuole il presidente della Fifa Gianni Infantino come prossimo segretario dell'Onu. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Trump roitiene che Infantino "sia rispettato da tutti nel mondo e ha un'abilità speciale di unire le persone". Il prossimo segretario generale dell'Onu sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre.
Media, 'Trump vuole Infantino come segretario generale dell'Onu'
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