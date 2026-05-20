Media, Trump parteciperà al vertice G7 dei leader di giugno in Francia

WASHINGTON, 19 MAG - Il presidente americano Donald Trump parteciperà al vertice dei leader del G7 in Francia a giugno per discutere di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità: lo afferma Axios, in base a quanto detto da un funzionario della Casa Bianca. La presenza del tycoon era in dubbio, malgrado sia consuetudine che i leader Usa prendano parte ai vertici annuali, a causa della sua crescente irritazione nei confronti di Paesi del G7 - tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Italia - per non essersi allineati al suo sforzo bellico in Iran, arrivando anche a minacciare ritorsioni.