Media Teheran, 'Pezeshkian ha ordinato il ripristino di Internet'

ROMA, 25 MAG - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ordinato al ministero delle Comunicazioni di ripristinare l'accesso internazionale a Internet ai livelli precedenti a gennaio, quando la Repubblica Islamica aveva imposto un blackout della rete durante le proteste antigovernative dei civili. Lo ha riferito il responsabile delle pubbliche relazioni del ministero, ripreso dai media statali iraniani. In precedenza l'agenzia di stampa iraniana Fars, affiliata ai pasdaran, aveva messo in dubbio l'autorità dell'amministrazione di emettere un simile ordine, sostenendo che la decisione di limitare l'accesso a Internet era stata presa dal Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale e che, pertanto, doveva essere annullata dallo stesso organo.