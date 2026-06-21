TEHERAN, 21 GIU - La delegazione negoziale iraniana ha lasciato la sede delle trattative in segno di protesta contro le minacce di Donald Trump. Lo riporta Tasnim citando una fonte vicina al team negoziale. I negoziati sono stati interrotti e rimangono in una situazione di stallo, ha aggiunto la fonte.
Media Teheran, delegazione iraniana lascia i colloqui in protesta contro Trump
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