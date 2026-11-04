WASHINGTON, 03 NOV - James Talarico vince il seggio al Senato in Texas, diventando il primo dem a centrare l'impresa dal 1988. Il deputato statale, 37 anni, ha battuto il potente e controverso procuratore generale del Texas, fortemente sostenuto dal presidente americano Donald Trump, a spese del senatore uscente John Cornyn. Lo riferisce il Decision Desk HQ in base alle proiezioni.
Media, Talarico strappa seggio Senato in Texas, dove i dem non vincevano dal 1988
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