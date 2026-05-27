Media, 'salgono a 7 i morti del raid israeliano stasera a Gaza'

ROMA, 27 MAG - Sono salite a sette le vittime del raid lanciato in serata dalle forze israeliane contro un'abitazione nel centro di Gaza City, mentre i feriti sono 15. Lo rivelano fonti mediche dell'ospedale al-Shifa della città, citate dall'agenzia di stampa Wafa, stando a quanto scrive al Jazeera. L'esercito israeliano ha dichiarato da parte sua di aver "colpito due terroristi di spicco di Hamas nel nord della Striscia di Gaza".