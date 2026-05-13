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Media, 'raid russi su edificio residenziale a Rivne, 3 morti e 6 feriti

ROMA, 13 MAG - "Raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo tre persone e ferendone sei". Lo ha riferito il responsabile della amministrazione militare regionale di Rivne, Oleksandr Koval, ripreso da Ukrainska Pravda. "È in corso un attacco aereo sulla regione di Rivne. Ci sono stati colpi contro infrastrutture civili, in particolare contro un edificio residenziale. Secondo le prime informazioni, tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite", ha dichiarato Koval, che ha poi esortato i residenti della zona a rimanere nei rifugi, poiché l'allerta è ancora in vigore.

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