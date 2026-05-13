ROMA, 13 MAG - Almeno otto persone, tra cui due bambini, sono rimaste uccise in una serie di raid aerei israeliani su un'autostrada costiera nel Libano meridionale, mentre gli attacchi continuano senza sosta. I raid hanno colpito Barja, Jiyeh e Saadiyat, lungo l'autostrada Sidone-Sud. Lo riporta Al-Jazeera.
Media, 'raid Idf in Libano, almeno 8 morti tra cui 2 bambini'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...