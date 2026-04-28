Media, prima nave con Gnl passa da Hormuz dall'inizio della guerra

ROMA, 28 APR - Una petroliera che trasporta gas naturale liquefatto ha attraversato lo Stretto di Hormuz per la prima volta dall'inizio della guerra con l'Iran. Lo riporta Sky News sottolineando che la petroliera da 136.357 metri cubi è stata avvistata l'ultima volta nel Golfo il 30 marzo, ma è ricomparsa ieri al largo della costa occidentale dell'India, secondo i dati di tracciamento navale di Icis Lng Edge, MarineTraffic e Lseg. Si tratta di un'ulteriore prova del fatto che le navi che navigano nel Golfo - ricorda il media - utilizzano tattiche elusive, come smettere di trasmettere la propria posizione o trasmettere numeri di identificazione falsi, per evitare di essere prese di mira.