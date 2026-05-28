Media: 'Pentagono getta le basi per l'invasione di Cuba'

NEW YORK, 27 MAG - Il Pentagono ha gettato le basi per lanciare un attacco o invadere Cuba se Donald Trump lo ordinerà. Lo riporta Politico, sottolineando che gli asset militari sono stati posizionati per rendere le forze americane pronte per vario tipo di operazioni, dalla cattura della leadership cubana a una serie di attacchi di precisione. L'amministrazione si trova a dover decidere in tempi stretti. Molte delle navi schierate infatti stanno per raggiungere i dieci mesi in mare, più dei consueti sei o sette mesi. Questo sta destando preoccupazione fra i funzionari della difesa, che temono per il logoramento degli equipaggi e per la pressione ulteriore sulla Marina, al momento impegnata anche nel blocco nel Golfo Arabico.