TEL AVIV, 21 NOV - I media palestinesi riportano di un raid aereo dell'Idf avvenuto poco fa contro un veicolo nel quartiere di Tel al-Hawa di Gaza City. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa citate dalla stampa locale, l'attacco ha provocato tre morti e diversi feriti. Il portavoce dell'Idf conferma il raid e afferma di aver colpito ''obiettivi militari''.
Media palestinesi, 3 morti e diversi feriti in raid Idf a Gaza City
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