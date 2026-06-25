Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media, oltre 10.000 dispersi in Venezuela

ROMA, 25 GIU - Oltre 10.000 persone risultano disperse in seguito ai devastanti terremoti di ieri sera. Lo riferisce Sky News, che riporta quanto emerge da un sito web creato per rintracciare le persone scomparse condiviso online sui social dai leader dell'opposizione venezuelana. Molti dei leader dell'opposizione si trovano all'estero a causa del regime al potere, ma continuano a fornire aggiornamenti umanitari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...