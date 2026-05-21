Media, 'l'Iran giustizia due uomini per aver minato la sicurezza del Paese'

ROMA, 21 MAG - L'Iran ha giustiziato due persone con l'accusa di aver creato un gruppo per minare la sicurezza del Paese e di appartenere a un'organizzazione "terroristica", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim. I due uomini sono stati anche accusati di "insurrezione armata attraverso la formazione di gruppi criminali, sparatorie e tentato omicidio in linea con gli obiettivi del gruppo terroristico".