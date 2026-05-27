Media, 'la statua di Messi in India potrebbe essere rimossa per sicurezza'

NEW DELHI, 27 MAG - Una grande statua di Lionel Messi eretta lo scorso dicembre nella città indiana di Kolkata, già nota come Calcutta, potrebbe essere rimossa per motivi di sicurezza: è quello che ipotizzano diversi media indiani e internazionali, tra cui la Bbc. "La rimozione e ricollocazione immediate sono state ordinate dopo che l'ispezione ha rilevato che l'integrità strutturale della statua era gravemente compromessa", scrive l'emittente britannica sul suo sito. "Abbiamo notato che la statua oscilla al vento", ha detto all'Afp il deputato dello Stato indiano del Bengala Occidentale, Sharadwat Mukherjee. "La statua della leggenda argentina del calcio nella città di Kolkata è stata giudicata insicura dagli ingegneri del governo del Bengala Occidentale", ha dichiarato il deputato. La statua è alta circa 21 metri.