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Media Kiev, 2 arresti per la morte di Berezovka, uno è dell'intelligence ucraina

ROMA, 07 LUG - Due persone sono state arrestate per l'uccisione di Anastasiia Berezovska, la donna sospettata di aver attentato con un ordigno a Monaco l'oligarca filorusso Ermolaev. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale per Berezovska con l'accusa di tentato omicidio, collocamento di un ordigno esplosivo su una strada pubblica con intento criminale e associazione a delinquere.

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