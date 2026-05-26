TEL AVIV, 26 MAG - Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'Idf in un attacco a Gaza City. Lo riferisce Ynet citando fonti israeliane. Successivamente, nella Striscia c'è stato un altro attacco, ed entrambi i raid hanno causato almeno due morti e oltre dieci feriti.
Media Israele, il capo dell'ala militare di Hamas è stato ucciso
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