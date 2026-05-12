Media Iran, terremoto di magnitudo 4.6 registrato a Teheran

ROMA, 12 MAG - Un terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito la capitale dell'Iran, seguito da due scosse di assestamento di magnitudo 4 e 3.4. Lo riporta l'agenzia iraniana Mehr. Anche il sito dell'Usgs (United States Geological Survey) ha registrato un sisma, ma di magnituto 4.3, a un chilometro a nord di Damavand, che si trova ad est di Teheran al confine con la provincia di Mazandaran. Il sisma, secondo Usgs, è stato registrato a circa 10 chilometri di profondità. Per Mehr, che riporta le parole del capo della Mezzaluna Rossa e del portavoce dei servizi di emergenza di Teheran, il sisma, stando a quando segnalato finora, non ha causato danni economici o perdite umane.