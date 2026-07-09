ROMA, 10 LUG - I media iraniani hanno affermato che oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del defunto leader supremo del Paese Ali Khamenei, che è stato sepolto. Lo scrive Sky News Uk. Secondo le prime stime, l'agenzia di stampa Fars News Agency ha affermato che si è trattato del "funerale più grande della storia mondiale". Il funerale si è protratto per sei giorni, con un breve tratto in territorio iracheno.
Media Iran, 'sepolto Khamenei, è stato il funerale più grande della storia mondiale'
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