ROMA, 13 LUG - Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana Irib, che cita una fonte militare anonima, la Marina iraniana ha lanciato missili da crociera contro una "nave ostile del nemico americano". Lo riporta la tv statale iraniana, aggiungendo che sono stati di mira anche alcuni siti militari strategici dell'esercito Usa In Kuwait.
Media Iran, 'presa di mira una nave Usa ostile con missili da crociera'
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