ROMA, 15 LUG - Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato oggi, in un post su X, che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi Usa nel sud dell'Iran. "Più di 30 cittadini civili hanno perso la vita negli attacchi che hanno colpito le regioni meridionali del Paese negli ultimi giorni", ha affermato Fatemeh Mohajerani. Lo riporta Iran International.
Media Iran, 'oltre 30 civili uccisi nei recenti raid Usa nel sud del Paese'
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