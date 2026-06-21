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Media Iran, 'Hormuz chiuso finchè non sarà rispettata la tregua in Libano'

ROMA, 21 GIU - Lo Stretto di Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citando una fonte vicina al team negoziale. La fonte ha aggiunto che la via navigabile rimarrà chiusa anche fino al rilascio delle deroghe che consentirebbero la vendita di petrolio iraniano.

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