Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media Iran, dopo ogni attacco Usa chiuderemo Hormuz

ROMA, 08 LUG - L'Iran chiuderà lo Stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi: lo ha dichiarato una fonte della sicurezza a Press Tv, come riporta Sky News. "La nuova strategia dell'Iran è: dopo ogni attacco, lo Stretto di Hormuz verrà completamente chiuso". Inoltre, la fonte ha promesso che l'Iran avrebbe anche effettuato attacchi contro "almeno il doppio degli obiettivi colpiti" dopo qualsiasi attacco statunitense.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...