NEW DELHI, 22 GIU - I media indiani riportano che un incendio è divampato in un centro commerciale della città di Lucknow uccidendo delle persone. L'agenzia Pti sostiene che siano morti "almeno 12 studenti", l'Hindustan Times sostiene invece che "almeno 14 persone sono state uccise" dall'incendio.
Media, 'incendio in un centro commerciale in India, almeno 12 morti'
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