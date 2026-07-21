TEL AVIV, 21 LUG - Una fonte militare israeliana ha confermato a Channel 11 che le forze israeliane nel sud del Libano hanno aperto il fuoco contro i soldati dell'esercito libanese, dopo che questi ''avevano oltrepassato l'area concordata con un bulldozer''.
Media, Idf conferma spari su soldati libanesi. 'Oltrepassata linea concordata'
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