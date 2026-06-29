PARIGI, 29 GIU - Secondo informazioni di Le Figaro, i feriti dell'attentato nel Principato di Monaco sono tutti e tre di una stessa famiglia ucraina. I due genitori, di 50-60 anni, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, sono in gravissime condizioni, in prognosi riservata. Meno grave l'adolescente, che ha 13 anni.
Media, 'i feriti dell'attentato nel Principato di Monaco sono ucraini'
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