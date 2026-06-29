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Media, 'i feriti dell'attentato nel Principato di Monaco sono ucraini'

PARIGI, 29 GIU - Secondo informazioni di Le Figaro, i feriti dell'attentato nel Principato di Monaco sono tutti e tre di una stessa famiglia ucraina. I due genitori, di 50-60 anni, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, sono in gravissime condizioni, in prognosi riservata. Meno grave l'adolescente, che ha 13 anni.

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