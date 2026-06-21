NEW YORK, 21 GIU - I colloqui tra Usa e Iran e con i mediatori di Pakistan e Qatar continueranno nella nottata. Lo riporta Axios citando un diplomatico americano. Le trattative di alto livello politico dovrebbero chiudersi domani e continuare però tra i team tecnici, con le rispettive delegazioni che probabilmente resteranno in svizzera.
Media, i colloqui con l'Iran e i mediatori continuano nella notte
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