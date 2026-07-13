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Media, Houthi lanciano sei missili su aeroporto in Arabia Saudita

TEL AVIV, 13 LUG - Gli Houthi hanno lanciato 6 missili contro l'aeroporto di Abha in Arabia Saudita. Lo riferiscono i media iraniani. Una fonte yemenita ha riferito che "le forze Houthi stanno prendendo di mira gli aeroporti sauditi con missili ipersonici, in risposta all'attacco contro l'aeroporto di Sana'a", riporta Yedioth Ahronot.

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