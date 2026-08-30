TEL AVIV, 30 AGO - I media di Gaza riferiscono che un bambino di tre anni è rimasto ucciso in un attacco dell'Idf a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Altri due adulti sono morti. In precedenza l'Idf ha reso noto di colpito l'area di Deir al-Balah ed eliminato Hassam Osama Hussein Nasir, un terrorista dell'ala militare di Hamas.
Media Gaza, un bambino di tre anni ucciso in un raid dell'Idf
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