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Media, fregata russa spara colpo di avvertimento verso yacht nella Manica

LONDRA, 16 GIU - Marinai a bordo di una nave militare russa hanno sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht che si era avvicinato all'imbarcazione nel Canale della Manica. Lo riferiscono i media del Regno Unito. L'episodio si è verificato questa mattina e ha coinvolto la fregata russa Admiral Grigorovich, che si trovava nello specchio d'acqua tra l'Isola di Wight e la Normandia.

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