SAN PAOLO, 27 OTT - Flavio Bolsonaro ha lasciato il Brasile ed è in volo per gli Stati Uniti. Lo scrive il sito brasiliano Metropoles. L'informazione - scrive il sito - è stata confermata da persone vicine alla famiglia. L'ultimo messaggio di Flávio è stato inviato al suo collaboratore Rogério Marinho alle 8:00 del mattino.
Media, Flavio Bolsonaro è in volo per gli Stati Uniti
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