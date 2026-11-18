ROMA, 18 NOV - Almeno due persone sono rimaste uccise in due distinti attacchi di droni israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato da al Jazeera che cita fonti ospedaliere. L'ospedale Al-Shifa ha riferito che una persona è morta e altre sono rimaste ferite in un attacco nel quartiere di Sheikh Ijlin, nella zona sud-occidentale di Gaza City. In seguito, l'ospedale Al-Aqsa Martyrs ha segnalato la morte di una persona in un altro attacco a Deir el-Balah, nella Gaza centrale, dove l'ospedale aveva precedentemente segnalato un ferito. Ieri, almeno sei palestinesi sono morti a Gaza, tra cui un bambino di sei anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco in una tenda a est di Deir el-Balah, scrive al Jazeera.
Media, due morti in attacchi di droni israeliani a Gaza
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