Media, 'corsa contro il tempo per salvare 7 persone in una grotta nel Laos'

NEW DELHI, 26 MAG - Sette persone sono bloccate da quasi una settimana in una grotta allagata nel Laos ed è stata lanciata un'operazione di soccorso per cercare di trarle in salvo: lo riportano i media internazionali, tra cui la Bbc, secondo cui il gruppo si sarebbe addentrato nella grotta "in cerca d'oro e di animali selvatici" ma non sarebbe più riuscito a uscirne perché "la pioggia e le frane" nel frattempo ne avevano bloccato l'ingresso. Nelle operazioni sono coinvolti anche degli esperti di soccorso speleologico che nel 2018 avevano preso parte alla spedizione per salvare 12 ragazzini e il loro allenatore di calcio in una grotta nel nord della Thailandia, fa sapere l'Afp. La caverna si trova nella provincia di Xaisomboun e secondo i giornali a lanciare l'allarme sarebbe stato un membro del gruppo riuscito a uscire dalla grotta.