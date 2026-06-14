ROMA, 14 GIU - Almeno cinque persone, tra cui tre donne, sono rimaste uccise in attacchi attribuiti alle forze israeliane avvenuti nel lasso di tempo compreso tra ieri sera e stamattina a Msayleh e a Kaouthariyet el-Sayyad, località del distretto di Sidone, in Libano: lo riporta il giornale L'Orient-Le Jour. La stessa fonte parla di raid e raffiche di artiglieria incessanti anche nell'area di Nabatieh: in questo caso il bilancio è di almeno tre feriti.
Media, cinque morti in raid israeliani nel distretto di Sidone
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