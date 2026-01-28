Giornale di Brescia
Media, Chevron punta a 300mila barili al giorno dal Venezuela agli Usa

CARACAS, 28 GEN - Chevron prevede di aumentare fino a 300.000 barili al giorno le esportazioni di petrolio dal Venezuela verso gli Stati Uniti a partire da marzo, secondo quanto riferito da fonti citate da Reuters. L'incremento è legato alla ripresa dell'attività produttiva delle joint venture con la statale Pdvsa e alla necessità di smaltire le scorte accumulate dopo il temporaneo blocco delle autorizzazioni imposto lo scorso dicembre. La compagnia statunitense ha noleggiato diverse petroliere per accelerare le spedizioni: parte del greggio era rimasta stoccata in depositi e su navi in attesa dei permessi necessari. Chevron è coinvolta in quattro progetti con Pdvsa che producono complessivamente tra 240.000 e 250.000 barili al giorno di greggio pesante, una qualità particolarmente richiesta dalle raffinerie del Golfo del Messico. Fino a poche settimane fa Chevron era l'unica azienda autorizzata da Washington a esportare petrolio venezuelano; da gennaio licenze analoghe sono state concesse anche a Vitol e Trafigura. L'aumento dei flussi risponde sia alla domanda delle raffinerie statunitensi sia all'interesse dell'amministrazione Trump a rilanciare il settore energetico venezuelano, anche attraverso investimenti in infrastrutture e sicurezza operativa.

CARACAS

