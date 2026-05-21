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Media, 'capo esercito pachistano oggi a Teheran, porta messaggio agli iraniani'

ROMA, 21 MAG - Il capo dell'esercito pachistano, Asim Munir, si recherà oggi a Teheran nell'ambito della mediazione avviata da Islamabad nei colloqui e nelle consultazioni tra Teheran e Washington sulla guerra in Iran. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Isna. Fada Hossein Maliki, membro della Commissione per la Sicurezza nazionale del Parlamento iraniano ha dichiarato che "Munir arriverà e porterà con sé un messaggio" agli iraniani. Lo scrivono Iran International e Ynet.

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