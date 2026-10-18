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Media canadesi, 'almeno 7 morti nell'incendio nella base militare'

ROMA, 18 OTT - Almeno sette persone sono morte e decine sono rimaste ferite nell'esplosione seguita da un incendio nella base militare canadese di Wainwright, in Alberta. Lo riferisce l'emittente canadese Global News, citando diverse fonti militari. Secondo le fonti, l'esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 16 locali di ieri durante un'esercitazione a fuoco, quando i colpi avrebbero raggiunto una condotta o un pozzo di gas all'interno della base. Il ministro della Difesa canadese, David McGuinty, ha confermato che l'incidente ha provocato vittime e feriti, senza fornire un bilancio preciso.

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